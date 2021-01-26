На западе Грузии задержан полицейский

После контакта с инфицированными министр перешел на самоизоляцию, в результате у него также была подтверждена инфекция COVID-19

"Один год вместе с COVID-19" - отчет Наццентра по контролю заболеваний Грузии дал ответы на все вопросы по поводу смертности в прошлом году от коронавируса и не только