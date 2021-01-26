На западе Грузии задержан полицейский

Происшествия
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210126/250716609/Na-zapade-Gruzii-zaderzhan-politseyskiy.html
Следователя городского управления Поти задержали на основании решения судьи, ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. По обвинению в злостном использовании служебного положения в Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) задержан инспектор-следователь, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По информации ведомства, следователя городского управления Поти задержали на основании решения судьи.
Уголовное дело возбуждено по статье "злоупотребление служебным полномочием", что наказывается лишением свободы на срок до трех лет.