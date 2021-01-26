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Тбилисская мэрия

Чиновник тбилисской мэрии будет ждать суда в тюрьме

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Грузия против коррупции (20)
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Чиновник систематически начал создавать одной компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения замглаве администрации района Чугурети Ладо Гогсадзе, обвиняемому в превышении служебных полномочий, сообщает Первый канал.

Судья Звиад Шарадзе полностью разделил позицию стороны обвинения, несмотря на то, что сторона защиты требовала для чиновника залога.

О задержании Гогсадзе стало известно накануне.

Вид на город Тбилиси - парк Рике и набережная, мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По версии следствия, чиновник, который отвечал за работу тендерной комиссии, во время тендера на укрепление одного из домов в районе, объявленного 30 апреля 2020 года, 29 мая 2020 года вызвал к себе представителя одной из двух участвующих в нем компаний и заявил, что тот должен снять заявку на участие в тендере.

Более того, Гогсадзе пообещал представителю компании создать проблемы при осуществлении работ, если тот не откажется. Также в качестве утешения он пообещал компании выигрыш в следующем тендере.

Следствие установило, что компания все же приняла участие в тендере и выиграла его, предложив самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически начал создавать компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. Дело дошло до того, что в конечном итоге у компании возникли проблемы и с ней разорвали контракт, а жители дома продолжили жить в аварийном здании.

Темы:
Грузия против коррупции (20)


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