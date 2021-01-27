На западе Грузии горят кустарники

Происшествия
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/05/250542307.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210127/250727518/Na-zapade-Gruzii-goryat-kustarniki.html
Тушение пожара осложняет сильный ветер, однако опасности, что огонь перекинется на лес или населенный пункт, нет
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. На склоне горы у села Зинети в Кобулетском районе горят кустарники, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, на место прибыло уже 40 пожарных.
Из-за сложного рельефа к месту пожара не может подъехать техника.
Тушение пожара также осложняет сильный ветер, однако опасности, что огонь перекинется на лес или населенный пункт, нет.