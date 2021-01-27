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Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара

На западе Грузии горят кустарники

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (232)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210127/250727518/Na-zapade-Gruzii-goryat-kustarniki.html

Тушение пожара осложняет сильный ветер, однако опасности, что огонь перекинется на лес или населенный пункт, нет

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. На склоне горы у села Зинети в Кобулетском районе горят кустарники, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, на место прибыло уже 40 пожарных.

Из-за сложного рельефа к месту пожара не может подъехать техника.

Тушение пожара также осложняет сильный ветер, однако опасности, что огонь перекинется на лес или населенный пункт, нет.

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (232)
Теги:
Пожар


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