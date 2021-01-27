На западе Грузии горят кустарники

Тушение пожара осложняет сильный ветер, однако опасности, что огонь перекинется на лес или населенный пункт, нет

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. На склоне горы у села Зинети в Кобулетском районе горят кустарники, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, на место прибыло уже 40 пожарных.

Из-за сложного рельефа к месту пожара не может подъехать техника.

Тушение пожара также осложняет сильный ветер, однако опасности, что огонь перекинется на лес или населенный пункт, нет.