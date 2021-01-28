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Полицейская машина

Автомобиль насмерть сбил молодого мужчину на востоке Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2375)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210128/250728687/Avtomobil-nasmert-sbil-molodogo-muzhchinu-na-vostoke-Gruzii.html

По словам местных жителей, мужчина пытался перейти дорогу, когда его сбил легковой автомобиль – пешеход погиб на месте

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в районе Кварели (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".

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Случай произошел накануне в селе Шилда. По словам местных жителей, мужчина пытался перейти дорогу, когда его сбил легковой автомобиль. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека".

По данным МВД, за девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло более 3,6 тысячи аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Темы:
Происшествия в Грузии (2375)


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