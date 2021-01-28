15:30 28 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9982
  • 100 RUB4.3752
  • USD3.2969
Поиск
Машина патрульной полиции в городе Рустави

Нападение на супермаркет в Рустави: подозреваемые задержаны

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1296)
6910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210128/250728864/Napadenie-na-supermarket-v-Rustavi-podozrevaemye-zaderzhany.html

Полиция раскрыла факт разбойного нападения на один из супермаркетов в городе Рустави (близ Тбилиси)

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Рустави (регион Квемо Картли) двух граждан по обвинению в разбое, говорится в сообщении на сайте МВД.

"Выстрелили три раза и унесли деньги" – новые детали ограбления клиники в Тбилиси>>

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ограбление в Рустави: преступники забрали более $10 тысяч, угрожая стартовым пистолетом

Следствие установило, что 15 января этого года обвиняемые требовали деньги у консультантов супермаркета "Либре" в городе Рустави, угрожая им холодным оружием. Сотрудники магазина оказали нападавшим сопротивление. После чего преступники напали на одного из консультантов, украли из супермаркета сигареты на сумму 162 лари и скрылись с места происшествия.

Один из задержанных, 27-летний молодой мужчина, находился на свободе на испытательном сроке за ограбление.

Расследование ведется по статье "Разбой, совершенный группой лиц". Максимальное наказание за преступление от 6 до 9 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1296)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Спутник V зарегистрировали в Иране
"Спутник V" зарегистрировали в Иране – видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться