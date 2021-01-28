Нападение на супермаркет в Рустави: подозреваемые задержаны

Полиция раскрыла факт разбойного нападения на один из супермаркетов в городе Рустави (близ Тбилиси)

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Рустави (регион Квемо Картли) двух граждан по обвинению в разбое, говорится в сообщении на сайте МВД.

"Выстрелили три раза и унесли деньги" – новые детали ограбления клиники в Тбилиси>>

Следствие установило, что 15 января этого года обвиняемые требовали деньги у консультантов супермаркета "Либре" в городе Рустави, угрожая им холодным оружием. Сотрудники магазина оказали нападавшим сопротивление. После чего преступники напали на одного из консультантов, украли из супермаркета сигареты на сумму 162 лари и скрылись с места происшествия.

Один из задержанных, 27-летний молодой мужчина, находился на свободе на испытательном сроке за ограбление.

Расследование ведется по статье "Разбой, совершенный группой лиц". Максимальное наказание за преступление от 6 до 9 лет лишения свободы.