Грузинским дальнобойщикам, застрявшим на границе в Иране, оказывается помощь

С водителями трейлеров уже встретился консул Грузии в Иране и ознакомился с ситуацией на месте. Иранская сторона заверила, что все машины поэтапно будут пропущены через границу

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. На границе Ирана с Азербайджаном остаются около 40 грузинских дальнобойщиков, сообщает министерстве иностранных дел Грузии.

На прошлой неделе водители обратились за помощью к грузинским властям.

По информации пресс-службы МИД Грузии, несколько фур уже пропустили через границу и поэтапно будут пропущены и остальные. С водителями встретился и с их проблемами уже ознакомился консул Грузии в Иране Георгий Сахлтхуцишвили.

"Георгий Сахлтхуцишвили также встретился с начальником таможенного терминала и с руководителем пограничного пропускного пункта, которые еще раз подтвердили доброжелательное отношение к Грузии и отметили, что ведется максимально активная работа для своевременного решения вопроса и предоставления гражданам Грузии права на возвращение на родину", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом посольство Грузии в Иране продолжает работать с соответствующими ведомствами для ускорения процесса возвращения водителей в Грузию.

В сообщении также отмечено, что с членами семей остановленных в Иране водителей встретился заместитель министра иностранных дел Грузии Александре Гвтисиашвили, ознакомил их с существующей ситуацией и разъяснил, что внешнеполитическое ведомство активно работает над решением указанной проблемы.