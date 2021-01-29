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Грузовые трейлеры на Военно Грузинской дороге

Грузинским дальнобойщикам, застрявшим на границе в Иране, оказывается помощь

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210129/250744091/Gruzinskim-dalnoboyschikam-zastryavshim-na-granitse-v-Irane-okazyvaetsya-pomosch.html

С водителями трейлеров уже встретился консул Грузии в Иране и ознакомился с ситуацией на месте. Иранская сторона заверила, что все машины поэтапно будут пропущены через границу

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. На границе Ирана с Азербайджаном остаются около 40 грузинских дальнобойщиков, сообщает министерстве иностранных дел Грузии.

На прошлой неделе водители обратились за помощью к грузинским властям.

Армяно-грузинская граница
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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По информации пресс-службы МИД Грузии, несколько фур уже пропустили через границу и поэтапно будут пропущены и остальные. С водителями встретился и с их проблемами уже ознакомился консул Грузии в Иране Георгий Сахлтхуцишвили.

"Георгий Сахлтхуцишвили также встретился с начальником таможенного терминала и с руководителем пограничного пропускного пункта, которые еще раз подтвердили доброжелательное отношение к Грузии и отметили, что ведется максимально активная работа для своевременного решения вопроса и предоставления гражданам Грузии права на возвращение на родину", - говорится в  сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом посольство Грузии в Иране продолжает работать с соответствующими ведомствами для ускорения процесса возвращения водителей в Грузию.

В сообщении также отмечено, что с членами семей остановленных в Иране водителей встретился заместитель министра иностранных дел Грузии Александре Гвтисиашвили, ознакомил их с существующей ситуацией и разъяснил, что внешнеполитическое ведомство активно работает над решением указанной проблемы.

Теги:
МИД Грузии, Водители, Иран, Грузия


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