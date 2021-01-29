Мужчина погиб в Батуми на стройке

Происшествия
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По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ, повлекшее гибель человека"
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В городе Батуми мужчина до 35 лет упал со стройки и скончался на месте, сообщает Первый канал.
По данным Первого канала, инцидент произошел в пятницу днем.
На место происшествия прибыли врачи и полиция. По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ, повлекшее гибель человека".