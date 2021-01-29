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Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария

Мужчина погиб в Батуми на стройке

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2377)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210129/250748645/Muzhchina-pogib-v-Batumi-na-stroyke.html

По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ, повлекшее гибель человека"

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В городе Батуми мужчина до 35 лет упал со стройки и скончался на месте, сообщает Первый канал.

По данным Первого канала, инцидент произошел в пятницу днем.

На место происшествия прибыли врачи и полиция. По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ, повлекшее гибель человека".

Темы:
Происшествия в Грузии (2377)
Теги:
происшествия, Батуми, Грузия


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