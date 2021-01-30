Бил жену и хранил оружие с наркотиками: что обнаружила полиция в семье в Западной Грузии

По данным следствия, в прошлом судимый мужчина избивал и оскорблял свою жену на глазах у детей, и грозился убить собственного ребенка

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники полиции, задержавшие в регионе Самегрело - Земо Сванети обвиняемого в семейном насилии, обнаружили у него дома пистолет и наркотики, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, в прошлом судимый мужчина избивал и оскорблял свою жену на глазах у детей, и грозился убить собственного ребенка.

Во время задержания семейного тирана полиция обыскала его дом и нашла пистолет марки "KOMBAT" с патронами, а также наркотики.

Теперь мужчина ждет приговора в суде. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы за семейное насилие, угрозы и незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотиков для личного потребления.