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Домашнее насилие

Бил жену и хранил оружие с наркотиками: что обнаружила полиция в семье в Западной Грузии

© Sputnik / STRINGER
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210130/250751308/Bil-zhenu-i-khranil-oruzhie-s-narkotikami-chto-obnaruzhila-politsiya-v-seme-v-Zapadnoy-Gruzii.html

По данным следствия, в прошлом судимый мужчина избивал и оскорблял свою жену на глазах у детей, и грозился убить собственного ребенка

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники полиции, задержавшие в регионе Самегрело - Земо Сванети обвиняемого в семейном насилии, обнаружили у него дома пистолет и наркотики, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Домашнее насилие
© Sputnik / STRINGER
Ужесточение закона не дает плодов – случаи семейного насилия в Грузии не уменьшаются

По данным следствия, в прошлом судимый мужчина избивал и оскорблял свою жену на глазах у детей, и грозился убить собственного ребенка.

Во время задержания семейного тирана полиция обыскала его дом и нашла пистолет марки "KOMBAT" с патронами, а также наркотики.

Теперь мужчина ждет приговора в суде. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы за семейное насилие, угрозы и незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотиков для личного потребления.



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