В Зугдиди обрушился дом, пострадал подросток

Под завалами нашли 11-летнего ребенка, его удалось спасти и перевезти в клинику, где его состояние оценивается как стабильное

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. В городе Зугдиди обрушилось здание, где компактно проживали вынужденные переселенцы, под обломками оказался 11-летний ребенок, сообщает телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала ребенка удалось спасти. В данный момент он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

На месте продолжают работать спасатели.