В Зугдиди обрушился дом, пострадал подросток

Происшествия
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Под завалами нашли 11-летнего ребенка, его удалось спасти и перевезти в клинику, где его состояние оценивается как стабильное
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. В городе Зугдиди обрушилось здание, где компактно проживали вынужденные переселенцы, под обломками оказался 11-летний ребенок, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала ребенка удалось спасти. В данный момент он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.
На месте продолжают работать спасатели.