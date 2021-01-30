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Патрульная полиция

На западе Грузии полиция раскрыла дело о нападении на банк

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Теперь ему грозит от 4 до 7 лет за разбой и незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли дело о нападение на филиал Liberty Bank и задержали одного человека, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, задержанный 29 января ворвался в филиал банка в Кутаиси и, угрожая пистолетом, требовал денег. Когда кассир начал сопротивляться и вызвал полицию, нападавший сбежал.

Теперь ему грозит от 4 до 7 лет за разбой, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия.



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