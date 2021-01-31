Стрелял в родную мать – полиция задержала мужчину за попытку убийства

Задержанный выстрелил в живот своей матери из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Грузии по обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах задержан 28-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый выстрелил в живот своей матери из огнестрельного оружия и скрылся с места преступления. Пострадавшая 1970 года рождения была доставлена в больницу.

Полиция арестовала обвиняемого в течение нескольких часов после инцидента. Он сознался в совершенном преступлении.

Следствие ведется по статье УК Грузии - "попытка умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи. Обвиняемому грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.