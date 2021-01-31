На западе Грузии ссору попытались решить при помощи охотничьего ружья

Задержанный во время ссоры выстрелил из дробовика в 25-летнего мужчину, попав при этом еще в трех человек

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Сенакского районного отдела полиции (регион Самегрело-Земо Сванети) задержан 56-летний местный житель по обвинению в попытке умышленного убийства, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Следствие установило, что обвиняемый в селе Ахалсопели Сенакского муниципалитета во время ссоры выстрелил из дробовика в 25-летнего мужчину. От его действий пострадали еще три человека 1992-го, 1984-го и 1960-го года рождения.

По информации телеканала Rustavi2, состояние двух раненых накануне мужчин оценивается как тяжелое - один из них остается в клинике "Архимед" в Сенаки, а другой доставлен в кутаисскую клинику.

Спустя несколько часов полиция арестовала обвиняемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства было изъято охотничье ружье. Обвиняемый признал свою вину. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Грузии – "попытка умышленного убийства".