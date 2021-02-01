В Чхороцку детей заставили чистить туалеты – во всем разбирается следствие

Компетентные органы заинтересовались этим фактом после того, как в социальную сеть попало видео, возмутившее общественность

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по факту привлечения школьников к очистным работам, во время которых им поручили чистить туалеты в мэрии Чхороцку, сообщает Первый канал.

Несколько дней назад бывший сотрудник Службы очистки муниципалитета Чхороцку (регион Самегрело - Земо Сванети), с согласия директора одной из школ приобщил детей к акции очистки территории, выделив им для работ туалеты в здании мэрии города.

Один из сотрудников мэрии поинтересовался, почему дети находились в туалете и почему у них были чистящие средства. После этого детей сразу же увели с территории. Однако видео об этой странной акции успело попасть в соцсеть.

По словам мэра Чхороцку Дато Гогуа, в мэрии не были в курсе, и как только узнали об этом, сразу же увели детей. Он заверил, что по факту начато следствие и оно установит, кому пришла в голову эта идея.

Случившемся заинтересовались и в Минобразования Грузии.

Следствие идет по статье УК Грузии – принуждение.