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Город Чхороцку

В Чхороцку детей заставили чистить туалеты – во всем разбирается следствие

photo: Chkhorotsku Municipality Council / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2378)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210201/250760479/V-Chkhorotsku-detey-zastavili-chistit-tualety---vo-vsem-razbiraetsya-sledstvie.html

Компетентные органы заинтересовались этим фактом после того, как в социальную сеть попало видео, возмутившее общественность

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по факту привлечения школьников к очистным работам, во время которых им поручили чистить туалеты в мэрии Чхороцку, сообщает Первый канал.

Несколько дней назад бывший сотрудник Службы очистки муниципалитета Чхороцку (регион Самегрело - Земо Сванети), с согласия директора одной из школ приобщил детей к акции очистки территории, выделив им для работ туалеты в здании мэрии города.

Один из сотрудников мэрии поинтересовался, почему дети находились в туалете и почему у них были чистящие средства. После этого детей сразу же увели с территории. Однако видео об этой странной акции успело попасть в соцсеть.

По словам мэра Чхороцку Дато Гогуа, в мэрии не были в курсе, и как только узнали об этом, сразу же увели детей. Он заверил, что по факту начато следствие и оно установит, кому пришла в голову эта идея.

Случившемся заинтересовались и в Минобразования Грузии.

Следствие идет по статье УК Грузии – принуждение. 

Темы:
Происшествия в Грузии (2378)
Теги:
Дети, Самегрело, Грузия


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