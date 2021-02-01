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Река Риони

Пожар на складе компании, строящей Намахвани ГЭС: сгорело дорогостоящее оборудование

FB / Municipality of Poti City
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2380)
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Sputnik Грузия
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В результате пожара никто не пострадал, но компании ENKA нанесен серьезный материальный ущерб. По факту возбуждено уголовное дело, на месте работают эксперты

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. МВД Грузии ведет следствие по факту пожара на складе турецкой компании ENKA, занимающейся строительством Намахвани ГЭС на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.

Как идет строительство ГЭС на западе Грузии: комментарий мэрии Цхалтубо>>

По информации ENKA, пожар на складе, расположенном в проектной зоне Квемо Намахвани ГЭС, где хранилось оборудование компании, возник в понедельник в 4 часа утра.

О случившемся компания оповестила соответствующие ведомства. По предварительным данным, были обнаружены три очага возгорания, которые на данный момент уже потушены.

Как заявляют в ENKA, в результате пожара никто не пострадал, хотя компания понесла серьезный ущерб.

На месте мобилизованы эксперт-криминалисты и ведутся следственные мероприятия.

Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Строительство ГЭС на западе Грузии: протест экоактивистов и ответ Минэкономики

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи, повлекшее значительный ущерб", наказывается лишением свободы от одного до трех лет.

Строительство на фоне протеста

Акции протеста жителей села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети), представителей НПО и священнослужителей против строительства ГЭС на реке Риони продолжаются уже три месяца. На какое-то время протестующим удалось остановить процесс строительства, однако в 30 января работы возобновились. Возобновились и акции протеста местного населения.

В местной мэрии поясняют, что Намахванская ГЭС строится на территории муниципалитета с разрешения государства и реализует строительные работы частная турецкая компания ENKA.

Проект "Каскад НамахваниГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", общая постановочная мощность которых составит 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществляет победившая тендере компания Clean Energy Georgia Group. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлекла турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Темы:
Происшествия в Грузии (2380)
Теги:
ГЭС, Пожар, Грузия


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