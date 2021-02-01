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Здание прокуратуры Грузии

Прокуратура предъявила обвинения бывшим сотрудникам МВД Грузии

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1299)
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Прокуратура Грузии в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о применении задержания в качестве меры пресечения для обвиняемых

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. По обвинению в пытках и превышении должностных полномочий, а также в умышленном незаконном задержании и фальсификации доказательств прокуратурой задержаны трое бывших сотрудников МВД Грузии и еще двум обвинения были предъявлены заочно.

По информации ведомства, речь идет о деле 10-летней давности. Следствие установило, что в 2011 году полицией Самегрело-Земо Сванети было заведено уголовное дело против некоего З.А. Он же был объявлен в розыск.

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В это же время сотрудникам МВД стало известно, что у одного из жителей Цаленджихи (некий Л. А.) может быть информация о местонахождении разыскиваемого. Трое сотрудников - начальник отделения полиции города Джвари, заместитель начальника Цаленджихского районного отделения и инспектор-следователь районного управления 14 июня, угрожая оружием, незаконно задержали мужчину, чтобы получить от него необходимую им информацию.

Сотрудники МВД избили задержанного и требовали назвать место нахождения разыскиваемого, угрожая мужчине убийством, грозились взорвать гранату, которую вложили ему в рот.

Избиение мужчины продолжилось и у заброшенного завода по производству кирпича в селе Чале. О тело задержанного тушили сигареты и подвергали другим физическим издевательствам. На протяжении всего этого времени задержанный утверждал, что не знает ничего о местонахождении разыскиваемого.

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Кроме того, полицейские требовали назвать имена участников террористической группировки, осуществившей теракт в селе Пахулани Цаленджихинского района 25 октября 2008 года.

Не добившись информации о местонахождении З. А, они подбросили мужчине героин, автомат Калашникова (АК) и 19 патронов.

На основании сфальсифицированных доказательств Л. А. было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотических средств - в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Задержанный первоначально отказался признаться в преступлении, которого он не совершал, но после интенсивного физического насилия, угроз изнасилования дубинкой подписал протокол и сознался в совершенном преступлении. После этого его отвезли в Цаленджихинский районный отдел МВД, где снова избили.

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Он был приговорен к 13 годам тюрьмы. После амнистии 2012 года, 16 января 2013 года, его освободили.

25 июня 2020 года Европейский суд по правам человека установил нарушение как процессуальной, так и материально-правовой статьи Европейской конвенции о правах человека в отношении Л.А.

Прокуратура Грузии в ближайшее время обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении всех обвиняемых.

Темы:
Преступность в Грузии (1299)
Теги:
преступность, Генеральная прокуратура Грузии, Грузия


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