Прокуратура предъявила обвинения бывшим сотрудникам МВД Грузии

Прокуратура Грузии в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о применении задержания в качестве меры пресечения для обвиняемых

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. По обвинению в пытках и превышении должностных полномочий, а также в умышленном незаконном задержании и фальсификации доказательств прокуратурой задержаны трое бывших сотрудников МВД Грузии и еще двум обвинения были предъявлены заочно.

По информации ведомства, речь идет о деле 10-летней давности. Следствие установило, что в 2011 году полицией Самегрело-Земо Сванети было заведено уголовное дело против некоего З.А. Он же был объявлен в розыск.

В это же время сотрудникам МВД стало известно, что у одного из жителей Цаленджихи (некий Л. А.) может быть информация о местонахождении разыскиваемого. Трое сотрудников - начальник отделения полиции города Джвари, заместитель начальника Цаленджихского районного отделения и инспектор-следователь районного управления 14 июня, угрожая оружием, незаконно задержали мужчину, чтобы получить от него необходимую им информацию.

Сотрудники МВД избили задержанного и требовали назвать место нахождения разыскиваемого, угрожая мужчине убийством, грозились взорвать гранату, которую вложили ему в рот.

Избиение мужчины продолжилось и у заброшенного завода по производству кирпича в селе Чале. О тело задержанного тушили сигареты и подвергали другим физическим издевательствам. На протяжении всего этого времени задержанный утверждал, что не знает ничего о местонахождении разыскиваемого.

Кроме того, полицейские требовали назвать имена участников террористической группировки, осуществившей теракт в селе Пахулани Цаленджихинского района 25 октября 2008 года.

Не добившись информации о местонахождении З. А, они подбросили мужчине героин, автомат Калашникова (АК) и 19 патронов.

На основании сфальсифицированных доказательств Л. А. было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении большого количества наркотических средств - в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Задержанный первоначально отказался признаться в преступлении, которого он не совершал, но после интенсивного физического насилия, угроз изнасилования дубинкой подписал протокол и сознался в совершенном преступлении. После этого его отвезли в Цаленджихинский районный отдел МВД, где снова избили.

Он был приговорен к 13 годам тюрьмы. После амнистии 2012 года, 16 января 2013 года, его освободили.

25 июня 2020 года Европейский суд по правам человека установил нарушение как процессуальной, так и материально-правовой статьи Европейской конвенции о правах человека в отношении Л.А.

Прокуратура Грузии в ближайшее время обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении всех обвиняемых.