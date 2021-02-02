Пожар в травмцентре в Тбилиси – пожарные спасли пациентов

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Пожарные-спасатели сумели вывести всех пациентов из горящего травматологического центра в Тбилиси, сообщает Первый канал.
На горячую линию "112" поступило сообщение о пожаре в травматологическом центре на Цинандальской улице.
На месте были мобилизованы восемь пожарно-спасательных машин. В центре было сильное задымление и пожар на первом этаже трехэтажного здания.
В одной из палат находились пять пациентов, которых пожарные перевели в безопасную палату, где врачи смогли продолжить их лечение.
В течение получаса пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.