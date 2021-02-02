Пожар в травмцентре в Тбилиси – пожарные спасли пациентов

В клинике в это время находились пять пациентов, которых пожарные-спасатели сразу же перевели в безопасное место. Пожар был потушен за полчаса

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Пожарные-спасатели сумели вывести всех пациентов из горящего травматологического центра в Тбилиси, сообщает Первый канал.

На горячую линию "112" поступило сообщение о пожаре в травматологическом центре на Цинандальской улице.

На месте были мобилизованы восемь пожарно-спасательных машин. В центре было сильное задымление и пожар на первом этаже трехэтажного здания.

В одной из палат находились пять пациентов, которых пожарные перевели в безопасную палату, где врачи смогли продолжить их лечение.

В течение получаса пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.