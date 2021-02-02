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Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара

Пожар в травмцентре в Тбилиси – пожарные спасли пациентов

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2382)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210202/250770051/Pozhar-v-travmtsentre-v-Tbilisi---pozharnye-spasli-patsientov.html

В клинике в это время находились пять пациентов, которых пожарные-спасатели сразу же перевели в безопасное место. Пожар был потушен за полчаса

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Пожарные-спасатели сумели вывести всех пациентов из горящего травматологического центра в Тбилиси, сообщает Первый канал.

На горячую линию "112" поступило  сообщение о пожаре в травматологическом центре на Цинандальской улице.

На месте были мобилизованы восемь пожарно-спасательных машин. В центре было сильное задымление и пожар на первом этаже трехэтажного здания.

В одной из палат находились пять пациентов, которых пожарные перевели в безопасную палату, где врачи смогли продолжить их лечение.

В течение получаса пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

Темы:
Происшествия в Грузии (2382)
Теги:
Пожар, Тбилиси, Грузия


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