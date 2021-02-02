Фальшивые документы и ID карточки – в Тбилиси задержали мошенника

За подделку документов и обман 37-летнему мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Тбилиси по обвинению в мошенничестве задержан 37-летний мужчина, который обещал гражданам документы разных стран за определенную сумму, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

В частности, следствие установило, что обвиняемый предложил гражданину ID карточку любой на выбор европейской страны, которая даст ему право жительства в ней, затребовав за нее 5 680 долларов. В качестве аванса он взял с клиента 300 долларов.

При обыске дома задержанного были изъяты удостоверения личности разных граждан и другие документы.

Следствие идет по статье УК Грузии – мошенничество. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.