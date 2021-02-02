Сильный пожар в Местии – горит жилой дом

В высокогорном селе Хаиши ждут прибытия пожарных, а пока местные жители пытаются собственными силами локализовать огонь

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В селе Хаиши Местийского района (Самегрело - Земо Сванети) сильный пожар, горит жилой дом, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Причины пожара, в котором живут две семьи, неизвестны. Видео пожара появилось в соцсети. На данный момент ждут прибытия пожарно-спасательных бригад. О жертвах, пострадавших и причинах возникновения пока не сообщается.

Жители села до прибытия пожарных пытаются локализовать огонь собственными силами.