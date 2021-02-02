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Сильный пожар в Местии – горит жилой дом

© photo : Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2383)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210202/250773495/Silnyy-pozhar-v-Mestii--gorit-zhiloy-dom.html

В высокогорном селе Хаиши ждут прибытия пожарных, а пока местные жители пытаются собственными силами локализовать огонь

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В селе Хаиши Местийского района (Самегрело - Земо Сванети) сильный пожар, горит жилой дом, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Причины пожара, в котором живут две семьи, неизвестны. Видео пожара появилось в соцсети. На данный момент ждут прибытия пожарно-спасательных бригад. О жертвах, пострадавших и причинах возникновения пока не сообщается.

Жители села до прибытия пожарных пытаются локализовать огонь собственными силами.

Темы:
Происшествия в Грузии (2383)
Теги:
Пожар, Местиа, Грузия


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