Скандал с презервативами продолжается: дело рассматривает Конституционный суд Грузии

С парламентом Грузии судится индивидуальный предприниматель, не согласный с законами, мешающими ей рекламировать свою продукцию по своему усмотрению

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Вторая коллегия Конституционного суда Грузии в онлайн-режиме приступила к рассмотрению иска индивидуального предпринимателя Ани Гачечиладзе против парламента Грузии, сообщает Первый канал.

Конституционный суд обсуждает вопрос этичности размещения изображения царицы Тамар на упаковке презервативов, а также нарушает ли подобный подход моральные нормы.

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Гачечиладзе - владелица компании "Аииса", которая с 2017 года производила креативные презервативы с различными надписями и изображениями. В 2018 году реклама на товарах была признана неэтичной судом, и индивидуальному предпринимателю было предписано вместе со штрафом в 500 лари (примерно 152 доллара) изъять товар из продажи.

Нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы, а также осквернение государственных символов - это те статьи Кодекса административных правонарушений и Уголовного кодекса, которым руководствовались суды при вынесении решения в отношении предпринимателя. И именно их обжаловала в Конституционном суде Гачечиладзе.

Истица полагает, что запрет на размещение рекламы в целях защиты религиозных чувств или моральных норм ограничивает ее свободу как выражения, так и творчества. Гачечиладзе считает, что и уголовная ответственность за осквернение государственных символов также противоречит Конституции, поскольку нарушает право свободы слова и творчества.

На упаковках продукции, которую выпускала компания Ани Гачечиладзе, можно было видеть изображения, к примеру, царицы Тамар, Матери Грузии, политиков, афоризмы из поэмы великого Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", отрывки из нецензурных грузинских высказываний, а также высмеивались религиозные высказывания.

В 2018 году компания несколько раз оказывалась в центре скандала. С требованием запретить выпуск таких презервативов выступила оппозиционная партия "Сакартвело", указывая на то, что изображения на упаковках оскорбляют религиозные и национальные чувства людей. Позже состоялась акция протеста у парламента, на которой представители разных слоев населения потребовали уничтожить произведенную продукцию и наказать представителей компании.

В мае того же года Тбилисский городской суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Ани Гачечиладзе, производящую презервативы марки "Аииса", на 500 лари (примерно 152 доллара) за нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы.

Таким образом суд удовлетворил иск службы надзора мэрии Тбилиси, претензии которой касались размещения на упаковках презервативов изображений Святой Царицы Тамары, жеста, которым священнослужители благословляют паству, и надписей на религиозную и историческую темы. Суд также запретил и в дальнейшем наносить подобные изображения на упаковки презервативов из этических соображений.