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Авария в высокогорной Аджарии: погибла женщина-водитель

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2384)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210202/250777217/Avariya-v-vysokogornoy-Adzharii-pogibla-zhenschina-voditel.html

Пострадавшую удалось вытащить из машины и доставить в клинику со многими повреждениями, но врачам не удалось ее спасти

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В селе Агара в районе Кеда в высокогорной Аджарии водитель не справился с управлением и упал в овраг.

По данным телеканала Formula TV за рулем была женщина. Ее удалось вытащить из машины и доставить в клинику со множеством повреждений. Однако врачам не удалось ее спасти.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека". Точная причина аварии станет известна после завершения следствия.

Темы:
Происшествия в Грузии (2384)
Теги:
ДТП, Грузия


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