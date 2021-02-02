Авария в высокогорной Аджарии: погибла женщина-водитель

Пострадавшую удалось вытащить из машины и доставить в клинику со многими повреждениями, но врачам не удалось ее спасти

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В селе Агара в районе Кеда в высокогорной Аджарии водитель не справился с управлением и упал в овраг.

По данным телеканала Formula TV за рулем была женщина. Ее удалось вытащить из машины и доставить в клинику со множеством повреждений. Однако врачам не удалось ее спасти.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека". Точная причина аварии станет известна после завершения следствия.