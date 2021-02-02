21:57 02 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9909
  • 100 RUB4.3625
  • USD3.3048
Поиск
Тбилисский городской суд

Тбилгорсуд спустя более двух лет оправдал экс-генпрокурора Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1301)
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250234617.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210202/250777626/Tbilgorsud-spustya-bolee-dvukh-let-opravdal-eks-genprokurora-Gruzii.html

Пострадавший заявлял, что бывший генпрокурор расправился с ним из-за его профессиональной деятельности

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд оправдал бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе по делу об избиении на то время главы Службы госаудита Лаши Тордия.

Обвинение Парцхаладзе и его спутнику – бывшему главе следственной службе Минфина Грузии Михаилу Чохели, были предъявлены в ноябре 2018 года. Все это время обвиняемые ждали приговора на свободе.

Здание городского суда в городе Рустави
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Суд признал экс-прокурора Грузии невиновным в убийстве генерала

По решению суда виновным в избиении Тордия был признан Чохели. Ему предстоит выплатить штраф в размере 5 тысяч лари.

Инцидент произошел ночью 13 мая 2018 года в ночном клубе El Centro в Тбилиси. После того как Тордия попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, он рассказал журналистам, что Парцхаладзе расправился с ним из-за его профессиональной деятельности. Позже МВД Грузии заявило, что драку спровоцировал сам Тордия.

Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии — судимости в молодости в Германии.

Темы:
Преступность в Грузии (1301)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Грузия, Тбилисский городской суд


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
У парламента Грузии оппозиция решила продавать депутатские мандаты - видео
У парламента Грузии оппозиция устроила распродажу депутатских мандатов - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться