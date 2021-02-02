Тбилгорсуд спустя более двух лет оправдал экс-генпрокурора Грузии

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд оправдал бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе по делу об избиении на то время главы Службы госаудита Лаши Тордия.

Обвинение Парцхаладзе и его спутнику – бывшему главе следственной службе Минфина Грузии Михаилу Чохели, были предъявлены в ноябре 2018 года. Все это время обвиняемые ждали приговора на свободе.

По решению суда виновным в избиении Тордия был признан Чохели. Ему предстоит выплатить штраф в размере 5 тысяч лари.

Инцидент произошел ночью 13 мая 2018 года в ночном клубе El Centro в Тбилиси. После того как Тордия попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, он рассказал журналистам, что Парцхаладзе расправился с ним из-за его профессиональной деятельности. Позже МВД Грузии заявило, что драку спровоцировал сам Тордия.

Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии — судимости в молодости в Германии.