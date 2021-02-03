Десять лет в бегах – в Грузии задержали человека, разыскиваемого с 2010 года

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Беглец, который отбывал условный срок наказания, срывался в Зугдиди. Теперь ему грозит реальный срок и уже в закрытом учреждении
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В Грузии задержали человека, который разыскивался с 2010 года, сообщается на сайте МВД страны.
63-летнего мужчину, который условно был осужден за кражу, обнаружили в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).
Как сообщают в МВД Грузии, обвиняемый нарушил права и обязанности пробационера в период отбывания наказания и был объявлен в розыск.