Десять лет в бегах – в Грузии задержали человека, разыскиваемого с 2010 года

Беглец, который отбывал условный срок наказания, срывался в Зугдиди. Теперь ему грозит реальный срок и уже в закрытом учреждении

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В Грузии задержали человека, который разыскивался с 2010 года, сообщается на сайте МВД страны.

63-летнего мужчину, который условно был осужден за кражу, обнаружили в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).

Как сообщают в МВД Грузии, обвиняемый нарушил права и обязанности пробационера в период отбывания наказания и был объявлен в розыск.