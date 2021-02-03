12:04 03 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9805
  • 100 RUB4.3571
  • USD3.3072
Поиск
Приставы одевают наручники заключенному

Десять лет в бегах – в Грузии задержали человека, разыскиваемого с 2010 года

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1302)
13910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210203/250779930/Desyat-let-v-begakh---v-Gruzii-zaderzhali-cheloveka-razyskivaemogo-s-2010-goda.html

Беглец, который отбывал условный срок наказания, срывался в Зугдиди. Теперь ему грозит реальный срок и уже в закрытом учреждении

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В Грузии задержали человека, который разыскивался с 2010 года, сообщается на сайте МВД страны.

63-летнего мужчину, который условно был осужден за кражу, обнаружили в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).

Как сообщают в МВД Грузии, обвиняемый нарушил права и обязанности пробационера в период отбывания наказания и был объявлен в розыск.

Темы:
Преступность в Грузии (1302)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Солдаты в ратуше Янгона, Мьянма
Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу
Мы вернулись: Sputnik вышел на орбиту Эстонии - видео
Мы вернулись: Sputnik вышел на орбиту Эстонии - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться