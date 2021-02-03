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Дежурная бригада Tbilisi Energy 114

В одном из районов Тбилиси 10 тысяч абонентов остались без газа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2386)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210203/250786160/V-odnom-iz-rayonov-Tbilisi-10-tysyach-abonentov-ostalis-bez-gaza.html

Причиной аварии стали работы, производимые одной из компаний, во время которых был поврежден газопровод

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В Чугуретском районе Тбилиси из-за аварии десять тысяч абонентов остались без газоснабжения, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

По информации Tbilisi Energy, принадлежащий ей подземный газопровод повредила одна из компаний при производстве работ.

На месте мобилизованы специальные группы Tbilisi Energy.

Поэтапное восстановление подачи газа начнется сегодня с 17:00 часов и полностью завершится до конца дня.

Компания "Tbilisi Energy" приносит извинения гражданам за причиненный дискомфорт.

Темы:
Происшествия в Грузии (2386)
Теги:
газ, Тбилиси, Грузия


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