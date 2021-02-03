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Полицейская лента на месте преступления

Эвакуатор столкнулся с трайлером на востоке Грузии: погиб один человек

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210203/250788596/Evakuator-stolknulsya-s-traylerom-na-vostoke-Gruzii-pogib-odin-chelovek.html

Следователям предстоит выяснить, что стало причиной смертоносной аварии

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В результате столкновения эвакуатора и трайлера на трассе у города Гори скончался водитель эвакуатора, сообщает телеканал Formula TV.

Патрульная полиция
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Точные причины ДТП и его виновника установит следствие. Эксперты уже приступили к работе.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".

В 2020 году в ДТП в Грузии погибли 450 человек и пострадали около 6,5 тысячи. Основные причины аварий в Грузии - нарушение правил обгона и превышение скорости.



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