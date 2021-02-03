Эвакуатор столкнулся с трайлером на востоке Грузии: погиб один человек

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В результате столкновения эвакуатора и трайлера на трассе у города Гори скончался водитель эвакуатора, сообщает телеканал Formula TV.

Точные причины ДТП и его виновника установит следствие. Эксперты уже приступили к работе.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".

В 2020 году в ДТП в Грузии погибли 450 человек и пострадали около 6,5 тысячи. Основные причины аварий в Грузии - нарушение правил обгона и превышение скорости.