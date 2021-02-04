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Судебный молоток

Дело о картине Пиросмани: обвиняемых оправдали спустя почти 10 лет

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
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Темы:
Криминал в Грузии 2017-2018 (912)
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Суд оправдал всех пятерых обвиняемых по делу, которые были признаны виновными 18 октября 2011 года

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оправдал обвиняемых по делу о попытке провезти через грузинскую границу картину знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани "Кахетинское вино", говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

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Суд, на основании ходатайства прокуратуры, оправдал всех пятерых обвиняемых по этому делу, которые были признаны виновными 18 октября 2011 года, и вернул картину владельцу Гайозу Джавахишвили.

Основанием для оправдания стали новые обстоятельства дела. В частности, прокуратура установила, что картина "Кахетинское вино" никогда не имела статус культурного наследия и на время ареста задержанных не было точного подтверждения, что картина принадлежала кисти Пиросмани.

Пиросмани
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Именно эти обстоятельства стали причиной пересмотра дела.

В 2011 году пресс-служба Тбилисского городского суда сообщила, что Гайоз Джавахишвили, Давид Зиракашвили, Александр Пурцхванидзе, Гела Саникидзе и Зураб Датукишвили пытались вывезти картину в Россию через Азербайджан и продать ее за полмиллиона долларов.

В ходе рассмотрения дела с обвиняемыми была заключена процессуальная сделка, на основе которой мера наказания была смягчена. Подобная сделка оформляется в случае признания вины и сотрудничества со следствием.

На основании сделки, Тбилисский городской суд в 2011 году приговорил Джавахишвили, Зиракашвили и Пурцхванидзе к пяти годам условного заключения с испытательным сроком на шесть лет.

В свою очередь, Саникидзе был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, из которых полтора года он провел в тюрьме, а остальной срок получил условно, при испытательном сроке на шесть лет.

К шести годам лишения свободы был приговорен Датукишвили, который решением суда в тюрьме провел один год. Пять лет ему избраны условно с испытательным сроком на шесть лет.

Темы:
Криминал в Грузии 2017-2018 (912)


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