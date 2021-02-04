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Ситуация в Поти

Убийство на западе Грузии: в Поти днем на виду у всех застрелен мужчина

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1303)
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43-летний мужчина, получив четыре пулевых ранения, скончался на месте. Подозреваемый задержан по горячим следам

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Поти в собственном автомобиле на виду у всех застрелен мужчина, сообщает корр. Sputnik Грузия с места происшествия.

Случай произошел днем в четверг недалеко от Агентства обслуживания МВД Грузии. По существующей информации, 45-летний мужчина ждал свою дочь, когда по нему открыли стрельбу. Мужчина получил четыре пулевых ранения и скончался на месте.

Как сообщили в МВД Грузии, полиция уже задержала подозреваемого по горячим следам.

Остальные детали происшедшего пока не разглашаются.

Темы:
Преступность в Грузии (1303)
Теги:
Убийство, Поти, Грузия


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