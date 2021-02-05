11:55 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Руки в наручниках

Чиновникам в Грузии грозит тюрьма за халатность

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210205/250801243/Chinovnikam-v-Gruzii-grozit-tyurma-za-sluzhebnuyu-khalatnost.html

В результате проявленной служебной халатности, компания-контрактор выполнила меньший объем работы, чем это было предусмотрено договором

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии уличили в служебной халатности пять человек, трое из которых являются действующими, а двое – бывшими госслужащими, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Коррупция в Тбилиси: чиновник задержан за взятку>>

По данным следствия, в 2020 году в регионе Имерети (Западная Грузия) были проведены ремонтные работы дороги. Надзор за проектом был поручен соответствующей комиссии муниципалитета.

"Обвиняемые, которые были членами комиссии, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что привело к существенному нарушению законных интересов государства", – отмечено в сообщении.

В частности, в результате проявленной служебной халатности, компания-контрактор выполнила меньший объем работы, чем это было предусмотрено договором.

Уголовное дело возбуждено по статье "служебная халатность", что наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться