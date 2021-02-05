Чиновникам в Грузии грозит тюрьма за халатность

В результате проявленной служебной халатности, компания-контрактор выполнила меньший объем работы, чем это было предусмотрено договором

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии уличили в служебной халатности пять человек, трое из которых являются действующими, а двое – бывшими госслужащими, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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По данным следствия, в 2020 году в регионе Имерети (Западная Грузия) были проведены ремонтные работы дороги. Надзор за проектом был поручен соответствующей комиссии муниципалитета.

"Обвиняемые, которые были членами комиссии, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что привело к существенному нарушению законных интересов государства", – отмечено в сообщении.

В частности, в результате проявленной служебной халатности, компания-контрактор выполнила меньший объем работы, чем это было предусмотрено договором.

Уголовное дело возбуждено по статье "служебная халатность", что наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.