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Задержание преступника - наручники одевают на руки

В Грузии по подозрению в наркоторговле задержан гражданин Ирана

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1305)
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Подозреваемому грозит серьезное наказание – Уголовный кодекс Грузии за реализацию наркотиков в особо крупных размерах предусматривает до 20 лет или пожизненное заключение

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси 33-летнего гражданина Ирана по обвинению в торговле наркотиками, говорится в сообщении на сайте МВД.

По информации ведомства, иностранец проживал в Тбилиси и незаконно продавал наркотические средства. Чтобы взять его с поличным, на основании решения судьи, полиция осуществила контрольную закупку 195 таблеток метадона, сделав аудио- и видеозапись покупки.

Патрульная полиция
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси "накрыли" наркоторговцев

Кроме того, было установлено, что задержанный планировал ввезти в Грузию крупную партию метадона. Полиции удалось установить предположительный маршрут, по которому наркореализатор планировал ввоз наркотиков.

Также полиция осуществила обыск грузового автомобиля с прицепом на территории Зоны экономического оформления в Тбилиси. В мешках с солью, которые принадлежали задержанному, полиция нашла 1 171 таблетку метадона.

Задержать подозреваемого удалось благодаря совместным оперативно-поисковым и следственным мероприятиям сотрудников МВД, СГБ и Службы доходов Минфина Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный ввоз в Грузию", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо бессрочного заключения.

Полиция ведет активный поиск других соучастников преступления.

Наркопреступления – один из самых распространенных видов преступлений в Грузии. Они занимают третью строчку среди самых распространенных нарушений УК Грузии после воровства и семейного насилия.

Между тем, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, самая высокая и составляет более 70%.

Темы:
Преступность в Грузии (1305)
Теги:
Наркоторговля, МВД Грузии, Грузия


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