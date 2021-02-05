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Задержание подозреваемого

Визы за деньги – в Тбилиси задержаны мошенники

© CC BY-SA 2.0 / Keith Allison / handcuffs
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Темы:
Преступность в Грузии (1306)
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Sputnik Грузия
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Следствие выяснило, что задержанные были далеко не новичками в этом деле, а один из них даже судим за мошенничество

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. По обвинению в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества сотрудники полиции в Тбилиси задержали мужчину и женщину, сообщает МВД Грузии.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Фальшивые документы и ID карточки – в Тбилиси задержали мошенника

По данным следствия, мошенники, обещая желающим незаконно выехать в США, обещали визы за определенную сумму, а получив деньги, прекращали с ними контакт.

Таким образом задержанным удалось присвоить 145 тысяч лари (примерно 44 тысячи долларов).

Полиция задержала обвиняемых на основание решения судьи.

По данным МВД, 29-летная гражданка Грузии ранее не раз была уличена в аналогичных преступлениях, а 54-летний мужчина был ранее судим по обвинению в мошенничестве.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, неоднократно совершенное группой лиц по предварительному сговор в крупном размере ", что наказывается лишением свободы от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1306)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия


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