На западе Грузии дожди вызвали наводнение

В Цаленджихском муниципалитете затоплены дворы и первые этажи домов местных жителей, по дорогам трудно проехать

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. В Цаленджихском муниципалитете проливные дожди привели к наводнениям - затоплены дворы и первые этажи домов местного населения, сообщает Первый канал.

По словам местных жителей, дождь был настолько сильным, что сточные канавы не успевали пропускать воду и она хлынула к ним в дома.

"Такое случается каждый раз, когда идет дождь. Канавы необходимо чистить", - говорят местные жители.

По их словам, они несколько раз обращались в мэрию Цаленджихи, но проблема до сих пор не решена.

Ранее Национальное агентство по окружающей среде сообщило, что с 5 по 6 февраля в западной части Грузии ожидается резкое ухудшение погоды.

В западной части страны ожидались осадки, в высокогорье в виде снега, на море 2-3-балльный шторм.

Синоптики также предупредили, что ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и вызвать наводнение, активизировать образование лавин и оползней в горных районах.