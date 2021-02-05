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Спасатели помогают водителям выбраться с перевала Годердзи

Спасатели помогли водителям, застрявшим из-за снегопада на западе Грузии

Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Непогода в Грузии (202)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210205/250809972/Spasateli-pomogli-voditelyam-zastryavshim-iz-za-snegopada-na-zapade-Gruzii.html

Автомобили из-за снегопада застряли на перевале, ведущем из Батуми в Ахалцихе и не могли справится самостоятельно

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Спасатели в течение семи часов помогали гражданам выбраться из перевала Годердзи, где они оказались в снежном плену, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По сообщению службы, автомобили из-за снегопада застряли на перевале, ведущем из Батуми в Ахалцихе и не могли справится самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли 8 автомобилям покинуть перевал. А пассажирам двух автомобилей понадобилась эвакуация, их доставили в ближайшую гостиницу.

В данный момент спасатели помогают еще пяти автомобилям покинуть территорию перевала.

В результате происшествия никто не пострадал.

Темы:
Непогода в Грузии (202)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Годердзи, Снегопад, Грузия


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