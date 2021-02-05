Спасатели помогли водителям, застрявшим из-за снегопада на западе Грузии

Автомобили из-за снегопада застряли на перевале, ведущем из Батуми в Ахалцихе и не могли справится самостоятельно

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Спасатели в течение семи часов помогали гражданам выбраться из перевала Годердзи, где они оказались в снежном плену, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По сообщению службы, автомобили из-за снегопада застряли на перевале, ведущем из Батуми в Ахалцихе и не могли справится самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли 8 автомобилям покинуть перевал. А пассажирам двух автомобилей понадобилась эвакуация, их доставили в ближайшую гостиницу.

В данный момент спасатели помогают еще пяти автомобилям покинуть территорию перевала.

В результате происшествия никто не пострадал.