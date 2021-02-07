На акции против строительства ГЭС полиция изъяла огнестрельное оружие

Полиция в двух машинах обнаружила зарегистрированное ружье модели Winchester, снайперскую винтовку, бейсбольную биту и дубинку

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В ходе акции протеста против строительства Намахвани ГЭС сотрудники МВД Грузии остановили две машины с оружием, сообщается на сайте ведомства.

В Грузии не утихают страсти вокруг строительства ГЭС на реке Риони на западе Грузии. Жители села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети), представители НПО и священнослужители против строительства ГЭС. Они периодически устраивают акции протеста. На какое-то время протестующим удалось остановить процесс строительства, однако в 30 января работы возобновились, из-за чего жители снова вышли на улицу.

В Цхалтубском районе недалеко от села Джонети мобилизована полиция с целью сохранения порядка ввиду проходящих акций протеста.

Сотрудники правоохранительных органов остановили две машины, где обнаружили зарегистрированное огнестрельное оружие модели Winchester, снайперскую винтовку, бейсбольную биту и дубинку.

Полиция изъяла оружие - оно будет возвращено владельцами после завершения акции протеста.

Проект "Каскад НамахваниГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", общая постановочная мощность которых составит 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществляет победившая тендере компания Clean Energy Georgia Group. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлекла турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.