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Молоток судьи в зале судебных заседаний

Обвиняемого в убийстве на западе Грузии суд отправил в заключение

© photo: Sputnik / Andrei Starostin
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Темы:
Преступность в Грузии (1307)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210207/250822502/Obvinyaemogo-v-ubiystve-na-zapade-Gruzii-sud-otpravil-v-zaklyuchenie.html

Обвиняемый ранее был судим и, по словам адвоката, отбыл наказание 9 лет, а позже был оправдан Страсбургским судом

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Суд отправил в предварительное заключение обвиняемого в убийстве 45-летнего мужчины в городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети).

Случай произошел днем в четверг недалеко от Агентства обслуживания МВД Грузии. По существующей информации, 45-летний мужчина ждал свою дочь, когда по нему открыли стрельбу. Мужчина получил четыре пулевых ранения и скончался на месте.

Ситуация в Поти
© Sputnik / STRINGER
Убийство на западе Грузии: в Поти днем на виду у всех застрелен мужчина

Сторона защиты обвиняемого ходатайствовала об освобождении обвиняемого под залог в размере 30 тысяч лари (около 9 тысяч долларов США). Адвокат обвиняемого заявил, что в деле нет прямых вещественных доказательств вины его подзащитного.

Он также отметил, что обвиняемый и ранее было судим и, по словам адвоката, будучи невиновным, отбыл наказание 9 лет, а позже был оправдан Страсбургским судом.

Правозащитники планируют обратиться в Апелляционный суд Грузии.

Темы:
Преступность в Грузии (1307)
Теги:
преступность, Поти, Грузия


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