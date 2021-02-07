Обвиняемого в убийстве на западе Грузии суд отправил в заключение

Обвиняемый ранее был судим и, по словам адвоката, отбыл наказание 9 лет, а позже был оправдан Страсбургским судом

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Суд отправил в предварительное заключение обвиняемого в убийстве 45-летнего мужчины в городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети).

Случай произошел днем в четверг недалеко от Агентства обслуживания МВД Грузии. По существующей информации, 45-летний мужчина ждал свою дочь, когда по нему открыли стрельбу. Мужчина получил четыре пулевых ранения и скончался на месте.

Сторона защиты обвиняемого ходатайствовала об освобождении обвиняемого под залог в размере 30 тысяч лари (около 9 тысяч долларов США). Адвокат обвиняемого заявил, что в деле нет прямых вещественных доказательств вины его подзащитного.

Он также отметил, что обвиняемый и ранее было судим и, по словам адвоката, будучи невиновным, отбыл наказание 9 лет, а позже был оправдан Страсбургским судом.

Правозащитники планируют обратиться в Апелляционный суд Грузии.