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Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара

В Тбилиси на самом большом вещевом рынке в Лило тушат пожар

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2393)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210208/250825284/Na-samom-bolshom-veschevom-rynke-v-Lilo-tushat-pozhar.html

На тушении пожара задействованы девять пожарно-спасательных бригад. К этому времени огонь локализован

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. На самом большом вещевом рынке в Лило в эти минуты тушат пожар, сообщает Первый канал.

По распространившейся информации, пожар вспыхнул в административном здании рынка Лило.

На данный момент идут работы по ликвидации огня. На тушении задействовано девять пожарных бригад. О других подробностях пока не сообщается.

С пожаром в Лило боролись и ровно два месяца назад. Тогда огонь охватил часть складских помещений. Пожар в течение семи часов тушили 70 пожарных-спасателей. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров. Сумма ущерба достигла 4,5 миллиона долларов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2393)
Теги:
Пожар, Лило, Грузия


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