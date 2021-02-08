В Тбилиси на самом большом вещевом рынке в Лило тушат пожар

На тушении пожара задействованы девять пожарно-спасательных бригад. К этому времени огонь локализован

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. На самом большом вещевом рынке в Лило в эти минуты тушат пожар, сообщает Первый канал.

По распространившейся информации, пожар вспыхнул в административном здании рынка Лило.

На данный момент идут работы по ликвидации огня. На тушении задействовано девять пожарных бригад. О других подробностях пока не сообщается.

С пожаром в Лило боролись и ровно два месяца назад. Тогда огонь охватил часть складских помещений. Пожар в течение семи часов тушили 70 пожарных-спасателей. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров. Сумма ущерба достигла 4,5 миллиона долларов.