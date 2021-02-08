Нападение на трансгендера в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого

По факту возбуждено уголовное дело по статье "насилие на почве нетерпимости по признаку гендерной идентичности". Наказывается лишением свободы до одного года

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Тбилиси по обвинению в насилии по гендерному признаку задержан 31-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый словесно и физически оскорбил трансгендерную женщину. Инцидент произошел на территории близ тбилисского цирка. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

Следствие начато по статье "Насилие, совершенного на почве нетерпимости по признаку гендерной идентичности".

Задержанному грозит до года тюрьмы.