Нападение на трансгендера в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого

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По факту возбуждено уголовное дело по статье "насилие на почве нетерпимости по признаку гендерной идентичности". Наказывается лишением свободы до одного года
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Тбилиси по обвинению в насилии по гендерному признаку задержан 31-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый словесно и физически оскорбил трансгендерную женщину. Инцидент произошел на территории близ тбилисского цирка. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию.
Следствие начато по статье "Насилие, совершенного на почве нетерпимости по признаку гендерной идентичности".
Задержанному грозит до года тюрьмы.