Последствия пожара в Лило – сгорело 60 квадратных метров площадей

По словам директора рынка, все сгоревшие магазины были застрахованы и их владельцам будет выплачена компенсация

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Пожар, который пожарные тушили сегодня утром, не помешал возобновить работу самому крупному вещевому рынку в Тбилиси.

Как заявил журналистам директор "Лило молл" Георгий Кварацхелия, огонь повредил несколько магазинов общей площадью чуть более 60 квадратных метров.

По его словам, сгоревшие магазины застрахованы, и торговцам возместят ущерб.

Что стало причиной возникновения пожара пока неизвестно. Есть предположение, что причиной возгорания была электропроводка.

Накануне все торговцы находились в Лило, чтобы привести в порядок свои торговые объекты перед открытием. Кварацхелия предположил, что кто-то мог забыть что-то выключить. 7 февраля на территории Лило впервые включили электричество, протестировали и вечером выключили. Утром электричество вновь включили, рассказал он.

Масштабы ущерба пока не определены. На тушении пожара были задействованы 11 пожарных машин.

С пожаром в Лило боролись и ровно два месяца назад. Тогда огонь охватил часть складских помещений. Пожар в течение семи часов тушили 70 пожарных-спасателей. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров. Сумма ущерба составила 4,5 миллиона долларов.