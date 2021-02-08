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Главный вход на вещевой рынок в Лило Lilo Mall

Последствия пожара в Лило – сгорело 60 квадратных метров площадей

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2394)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210208/250829097/Posledstviya-pozhara-v-Lilo--sgorelo-60-kvadratnykh-metrov-ploschadey.html

По словам директора рынка, все сгоревшие магазины были застрахованы и их владельцам будет выплачена компенсация

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Пожар, который пожарные тушили сегодня утром, не помешал возобновить работу самому крупному вещевому рынку в Тбилиси.

Как заявил журналистам директор "Лило молл" Георгий Кварацхелия, огонь повредил несколько магазинов общей площадью чуть более 60 квадратных метров.

Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара
© Sputnik / Alex Shlamov
В Тбилиси на самом большом вещевом рынке в Лило тушат пожар

По его словам, сгоревшие магазины застрахованы, и торговцам возместят ущерб.

Что стало причиной возникновения пожара пока неизвестно. Есть предположение, что причиной возгорания была электропроводка.

Накануне все торговцы находились в Лило, чтобы привести в порядок свои торговые объекты перед открытием. Кварацхелия предположил, что кто-то мог забыть что-то выключить. 7 февраля на территории Лило впервые включили электричество, протестировали и вечером выключили. Утром электричество вновь включили, рассказал он.

Масштабы ущерба пока не определены. На тушении пожара были задействованы 11 пожарных машин.

С пожаром в Лило боролись и ровно два месяца назад. Тогда огонь охватил часть складских помещений. Пожар в течение семи часов тушили 70 пожарных-спасателей. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров. Сумма ущерба составила 4,5 миллиона долларов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2394)
Теги:
Пожар, Лило, Грузия


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