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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

На востоке Грузии найдено тело молодой женщины

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1310)
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На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели женщины

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Тело молодой женщины обнаружили в грузинском городе Гори (регион Шида Картли), информацию Sputnik Грузии подтвердили в МВД страны.

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© photo: Sputnik / Andrei Starostin
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По первоначальной версии, 30-летняя женщина умерла от утечки бытового газа. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

Расследование ведется по части статье "нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов, электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее за собой смерть человека или другие тяжкие последствия".

По данным СМИ, тело погибшей нашли в ее собственном доме на улице Сухишвили.

Темы:
Преступность в Грузии (1310)


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