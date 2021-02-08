На востоке Грузии найдено тело молодой женщины

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели женщины

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Тело молодой женщины обнаружили в грузинском городе Гори (регион Шида Картли), информацию Sputnik Грузии подтвердили в МВД страны.

По первоначальной версии, 30-летняя женщина умерла от утечки бытового газа. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

Расследование ведется по части статье "нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов, электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее за собой смерть человека или другие тяжкие последствия".

По данным СМИ, тело погибшей нашли в ее собственном доме на улице Сухишвили.