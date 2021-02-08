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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии начало расследовать факт возможной помолвки 11-летней девочки

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2394)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210208/250834321/MVD-Gruzii-nachalo-rassledovat-fakt-vozmozhnoy-pomolvki-11-letney-devochki.html

В социальных сетях было распространено видео о предположительной помолвке 11-летней девочки с 15-летним мальчиком на окраине Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту предположительной помолвки 11-летней девочки, сообщается на сайте ведомства.

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В понедельник, 8 февраля, в социальных сетях было распространено видео о предположительной помолвке 11-летней несовершеннолетней девочки с 15-летним мальчиком из поселка Поничала на окраине Тбилиси.

Главное управление по делам несовершеннолетних города Тбилиси отреагировало сразу после публикации видео и начало расследование по статье "принуждение несовершеннолетнего к браку".

Для установления обстоятельств, зафиксированных в видеоматериале, проводятся все соответствующие следственные и процессуальные действия.

Темы:
Происшествия в Грузии (2394)


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