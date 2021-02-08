МВД Грузии начало расследовать факт возможной помолвки 11-летней девочки

В социальных сетях было распространено видео о предположительной помолвке 11-летней девочки с 15-летним мальчиком на окраине Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту предположительной помолвки 11-летней девочки, сообщается на сайте ведомства.

В понедельник, 8 февраля, в социальных сетях было распространено видео о предположительной помолвке 11-летней несовершеннолетней девочки с 15-летним мальчиком из поселка Поничала на окраине Тбилиси.

Главное управление по делам несовершеннолетних города Тбилиси отреагировало сразу после публикации видео и начало расследование по статье "принуждение несовершеннолетнего к браку".

Для установления обстоятельств, зафиксированных в видеоматериале, проводятся все соответствующие следственные и процессуальные действия.