Семейное насилие в Самцхе-Джавахети: на обидчика сестры надели электронный браслет

Житель Боржоми попал в поле зрения полиции за то, что поднимал руку на свою несовершеннолетнюю сестру

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети) 25-летний мужчина обвиняется в насилии, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый словесно и физически оскорблял свою 16-летнюю сестру.

Помимо того, что обидчику сестры выписали ограничительный ордер, на него также надели электронный браслет, чтобы контролировать его передвижение.