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Семейное насилие в Самцхе-Джавахети: на обидчика сестры надели электронный браслет

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Темы:
Преступность в Грузии (1312)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210209/250836601/Semeynoe-nasilie-v-Samtskhe-Dzhavakheti-na-obidchika-sestry-nadeli-elektronnyy-braslet.html

Житель Боржоми попал в поле зрения полиции за то, что поднимал руку на свою несовершеннолетнюю сестру

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети) 25-летний мужчина обвиняется в насилии, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый словесно и физически оскорблял свою 16-летнюю сестру.

Помимо того, что обидчику сестры выписали ограничительный ордер, на него также надели электронный браслет, чтобы контролировать его передвижение.

Темы:
Преступность в Грузии (1312)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия


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