Семейное насилие в Самцхе-Джавахети: на обидчика сестры надели электронный браслет

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Житель Боржоми попал в поле зрения полиции за то, что поднимал руку на свою несовершеннолетнюю сестру
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети) 25-летний мужчина обвиняется в насилии, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый словесно и физически оскорблял свою 16-летнюю сестру.
Помимо того, что обидчику сестры выписали ограничительный ордер, на него также надели электронный браслет, чтобы контролировать его передвижение.