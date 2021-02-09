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Арестованный в наручниках

Поддельные документы для банков и не только – в Грузии задержан мошенник

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1312)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210209/250836782/Poddelnye-dokumenty-dlya-bankov-i-ne-tolko---v-Gruzii-zaderzhan-moshennik.html

Обвиняемый "специализировался" на банковских кредитах и подделывал данные о доходах гражданам, желающим получить ссуду любыми путями

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. По обвинению в подделке и продаже фальшивых документов задержан гражданин Грузии, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

По данным ведомства, в последнее время участились случаи получения кредитов в банковских учреждениях незаконным путем, в связи с чем было решено ужесточить проверку.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Тбилиси задержаны двое обвиняемых в мошенничестве

Следствие установило, что в начале февраля этого года за 750 лари обвиняемый подготовил поддельную банковскую выписку желающему получить в банке ссуду. Согласно фальшивому документу, гражданин якобы ежемесячно получает зарплату в размере 2 740 лари.

В результате следственных действий были изъяты деньги, полученные преступным путем, поддельные банковские выписки, выданные 20 различным лицам, а также печати одного из коммерческих банков и микрофинансовых организаций, предназначенные для изготовления поддельных документов.

Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: изготовление или приобретение в целях сбыта либо использование поддельных кредитных или расчетных карт или документов; изготовление поддельных официальных печатей и штампов и бланков, а также предоставление банку или иным кредиторам ложных сведений о хозяйственном или финансовом положении в целях получения кредита или увеличения его размера, либо получения льготного кредита, а равно использование целевого кредита не по назначению, повлекшее существенный ущерб.

Задержанному грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Темы:
Преступность в Грузии (1312)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия


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