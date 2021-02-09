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Сильный пожар в Батуми

Пожар на вещевом рынке в Батуми – сгорел магазин

FB / Batumi
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2397)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210209/250837710/Pozhar-na-veschevom-rynke-v-Batumi--sgorel-magazin.html

К этому времени пожар в Батуми локализован и опасности распространения огня на другие торговые объекты нет

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Батуми на вещевом рынке, который горожане называют "Хопским", был пожар – сгорел один из магазинов, сообщает Первый канал.

Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара
© Sputnik / Alex Shlamov
В Тбилиси на самом большом вещевом рынке в Лило тушат пожар

На месте были мобилизованы несколько бригад пожарно-спасательной службы. К этому времени огонь уже локализован и опасности его распространения на другие магазины нет.

Причины пожара устанавливаются.

"Что стало причиной пожара, выяснит следствие. Полностью сгорел один магазин, однако арендаторы сумели вынести часть товара. Конечно, для них это большой ущерб", – заявил директор рынка Звида Меликадзе.

Утром 8 февраля с пожаром боролись и на крупном вещевом рынке "Лило" в Тбилиси, сгорело больше 60 квадратных метров торговой площади.

Оба пожара произошли практически сразу же, как только открытым и закрытым рынкам дали разрешение на возобновление работы с 8 февраля.

 

Темы:
Происшествия в Грузии (2397)
Теги:
Пожар, Батуми, Грузия


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