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Спецоперация в столице Грузии

Спецоперация в Тбилиси: задержан один человек

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1313)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210209/250839041/Spetsoperatsiya-v-Tbilisi-zaderzhan-odin-chelovek.html

В поселке Поничала правоохранители производят задержание подозреваемого в наркопреступлении, других подробностей спецоперации пока нет

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Тбилиси в поселке Поничала, снискавшего себе печальную славу "гнезда наркоторговцев", в эти минуты проводится спецоперация, сообщает телеканал Formula.

По данным телеканала, в Поничала задержан один человек по обвинению, предположительно, в наркопреступлении. Задержана также сестра подозреваемого, но уже за неподчинение и оказание сопротивления полиции.

Территория оцеплена желтой лентой. На месте мобилизованы сотрудники центральной криминальной полиции.

Полиция уже изъяла наркотики в качестве вещественного доказательства и продолжает обыск. По предварительной информации, изъято 10 грамм наркотического вещества.

МВД Грузии пока не сделало заявления по этому поводу.

Темы:
Преступность в Грузии (1313)
Теги:
преступность, Грузия


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