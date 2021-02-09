Спецоперация в Тбилиси: задержан один человек

В поселке Поничала правоохранители производят задержание подозреваемого в наркопреступлении, других подробностей спецоперации пока нет

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Тбилиси в поселке Поничала, снискавшего себе печальную славу "гнезда наркоторговцев", в эти минуты проводится спецоперация, сообщает телеканал Formula.

По данным телеканала, в Поничала задержан один человек по обвинению, предположительно, в наркопреступлении. Задержана также сестра подозреваемого, но уже за неподчинение и оказание сопротивления полиции.

Территория оцеплена желтой лентой. На месте мобилизованы сотрудники центральной криминальной полиции.

Полиция уже изъяла наркотики в качестве вещественного доказательства и продолжает обыск. По предварительной информации, изъято 10 грамм наркотического вещества.

МВД Грузии пока не сделало заявления по этому поводу.