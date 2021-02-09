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Служба государственной безопасности Грузии

Махинация с тендерами: в Грузии к ответственности привлечены семь человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1314)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210209/250841236/Makhinatsiya-s-tenderami-v-Gruzii-k-otvetstvennosti-privlecheny-sem-chelovek.html

В деле оказались замешанными три компании, две из которых выиграли тендер общей стоимостью 3,9 млн. лари и часть денег присвоили мошенническим путем

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии привлекли семь человек к уголовной ответственности за мошенничество при выполнении условий тендеров в регионе Кахети, говорится в сообщении на сайте Службы госбезопасности.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Тбилиси задержаны двое обвиняемых в мошенничестве

По данным следствия, речь идет о тендерах 13 сентября и 11 октября 2018 года на строительство каналов для системы мелиорации в Гурджаанском районе, общей стоимостью 3,9 миллиона лари.

Согласно материалам дела, выигравшие тендер компании "Капител" и "Каласма" нарушили условия проектов и, соответственно, завладели государственными средствами мошенническим путем.

Помимо руководства "Капител" и "Каласма" к ответственности привлечены и сотрудники компании "Мелиорация Грузии" и полевые инженеры Минсельхоза Грузии, которые подписали акт о проведении работ, зная о нарушениях.

Следствие по делу ведется по статьям "мошенничество в крупном размере" и "подделка документов".

Темы:
Преступность в Грузии (1314)
Теги:
преступность, СГБ, Грузия


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