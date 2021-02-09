На окраине Тбилиси нашли тело пожилого мужчины

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Тело пожилого мужчины найдено на территории, прилегающей к т.н. Тбилисскому морю на окраине столице, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД страны.

По распространившейся в СМИ информации, 63-летний мужчина был жителем Тбилиси. В течение пяти дней его разыскивала семья.

Расследование ведется по статье "доведение до самоубийства".

Другие детали инцидента пока неизвестны.