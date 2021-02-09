На окраине Тбилиси нашли тело пожилого мужчины

Происшествия
Получить короткую ссылку
262 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/06/249371602.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210209/250842587/Na-okraine-Tbilisi-nashli-telo-muzhchiny.html
Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб мужчина
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Тело пожилого мужчины найдено на территории, прилегающей к т.н. Тбилисскому морю на окраине столице, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД страны.
По распространившейся в СМИ информации, 63-летний мужчина был жителем Тбилиси. В течение пяти дней его разыскивала семья.
Расследование ведется по статье "доведение до самоубийства".
Другие детали инцидента пока неизвестны.