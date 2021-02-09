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Полицейская лента на месте преступления

На окраине Тбилиси нашли тело пожилого мужчины

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1315)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210209/250842587/Na-okraine-Tbilisi-nashli-telo-muzhchiny.html

Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб мужчина

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Тело пожилого мужчины найдено на территории, прилегающей к т.н. Тбилисскому морю на окраине столице, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД страны.

По распространившейся в СМИ информации, 63-летний мужчина был жителем Тбилиси. В течение пяти дней его разыскивала семья.

Расследование ведется по статье "доведение до самоубийства". 

Другие детали инцидента пока неизвестны.

Темы:
Преступность в Грузии (1315)


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