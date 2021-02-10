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Полиция Италии. Архивное фото

Масштабная спецоперация в Италии и Франции: задержаны 45 выходцев из Грузии

© AFP / Andreas SOLARO
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1317)
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Sputnik Грузия
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В спецоперации по обезвреживанию преступных группировок на территории Евросоюза активное содействие европейским коллегам оказывали грузинские правоохранители

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В ходе масштабных спецопераций в Италии и Франции, в которой принимали участие и грузинские правоохранительные органы, задержаны 45 выходцев из Грузии – члены разных преступных группировок и один т. н. "вор в законе" грузинского происхождения.

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Как говорится в сообщении на сайте МВД, поймать преступников удалось благодаря активной включенности в следственные мероприятия департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии в рамках международного полицейского сотрудничества.

По информации МВД, 9 февраля текущего года сотрудники силовых ведомств Грузии и Италии, в результате интенсивных оперативно-поисковых и следственных мероприятий, в рамках операции "Вор в законе", задержали 23 выходца из Грузии в Италии, двоих в Польше, и еще по одному в Греции, Бельгии и Словении.

Здание МВД Грузии
photo : First Channel / Georgian Broadcaster
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Отмечается, что задержанные активно совершали преступления в Италии и на территории Евросоюза.

В частности, следствие установило, что граждане Грузии совершали квартирные кражи на севере Италии, сбывая краденное, а на вырученные деньги пытались начать легальный бизнес на территории Италии.

Против задержанных департамент общественной безопасности Италии возбудил уголовное дело по статьям создание преступных группировок, кража и отмывание денег, что предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

В рамках операции "Вор в законе" грузинские правоохранители в результате шестимесячного сотрудничества с итальянской стороной при непосредственном участии атташе полиции МВД Грузии неоднократно обменивались оперативной информацией о грузинских гражданах, причастных к этим преступлениям.

Чтобы запутать следы преступники активно использовали поддельные документы. Идентифицировать их личности удалось благодаря экспертно-криминалистическому департаменту МВД Грузии.

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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
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Кроме того, 9 февраля прошла еще одна спецоперации во Франции – "Братва-35". Интенсивные оперативно-следственные мероприятия велись несколько месяцев. Поймать преступников удалось при участии грузинского офицера связи, отправленного в помощь национальной полиции Франции.

В рамках операции в городах  Рош-сюр-Йон, Нуар, Анжер, Бордо и Ренн задержаны т. н. "вор в законе" грузинского происхождения и еще 17 выходцев из Грузии, уличенных в преступлениях на территории Франции.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким статьям – кражи, совершенные организованной группой в торговых точках на территории Франции, участие в организованной преступной группе, купля/продажа имущества, добытого преступным путем, незаконная торговля контрабандными табачными изделиями. В купе им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в 375 тысяч евро.

Темы:
Преступность в Грузии (1317)
Теги:
преступность, Евросоюз, МВД Грузии, Грузия


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