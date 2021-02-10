Кровавое ДТП на западе Грузии: есть погибший и пострадавшие

Автомобиль упал с большой высоты в овраг. Точная причина аварии станет известна после завершения следствия

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В результате автомобильной аварии в регионе Гурия пострадали мать с тремя несовершеннолетними детьми, а отец семейства погиб, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, автомобиль упал с большой высоты в овраг. В результате аварии, мужчина, который находился за рулем, скончался на месте. Жена и дети погибшего доставлены в больницу.

Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, приведшее к смерти человека", которое наказывается лишением свободы от четырех до семи лет.

Точная причина аварии станет известна после завершения следствия.

По статистике, в 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет. Что касается причин аварий, то самыми распространенными из них являются нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу, превышение скорости и неправильный маневр на повороте.