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Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия

Кровавое ДТП на западе Грузии: есть погибший и пострадавшие

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2399)
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Автомобиль упал с большой высоты в овраг. Точная причина аварии станет известна после завершения следствия

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В результате автомобильной аварии в регионе Гурия пострадали мать с тремя несовершеннолетними детьми, а отец семейства погиб, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Страшная статистика: жертвами ДТП в 2020 году стали 450 человек

По информации ведомства, автомобиль упал с большой высоты в овраг. В результате аварии, мужчина, который находился за рулем, скончался на месте. Жена и дети погибшего доставлены в больницу.

Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, приведшее к смерти человека", которое наказывается лишением свободы от четырех до семи лет.

Точная причина аварии станет известна после завершения следствия.

По статистике, в 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет. Что касается причин аварий, то самыми распространенными из них являются нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу, превышение скорости и неправильный маневр на повороте.

Темы:
Происшествия в Грузии (2399)


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