Осторожно, мошенник! В Тбилиси задержали псевдосотрудника Генпрокуратуры

Генпрокуратура призвала жителей страны сообщать о случаях незаконных требований и предложений со стороны следователей

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники генинспекции Генеральной прокуратуры Грузии на основании решения Тбилисского городского суда задержали мужчину, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег обманным путем, говорится в сообщении ведомства.

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В ходе расследования выяснилось, что в июне 2019 года задержанный, представившийся сотрудником прокуратуры, предложил потерпевшему помощь в обмен на 5500 долларов. В частности, он пообещал, что якобы может изъять недвижимость (квартиры) и автомобили, которые находились на балансе прокуратуры и были изъяты у различных компаний и частных лиц по решению суда.

Обвиняемому удалось получить всю сумму.

Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в крупном размере". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.

Прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством избрать для обвиняемого меру пресечения в виде тюремного заключения.

Прокуратура Грузии призывает граждан в случае аналогичного или иного незаконного предложения обращаться в генеральную инспекцию - конфиденциальность будет защищена.