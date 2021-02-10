Пожар в центре Тбилиси ликвидирован: пострадал один человек

С пожаром в складском помещении пожарные справились быстро, но часть товара огнем, а затем и водой была уничтожена

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Один человек пострадал в результате пожара, который возник в одном из складских помещений близ торгового центра "Мегалайн" в Тбилиси.

По информации начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям города Отара Кереселидзе, на место происшествия оперативно прибыли семь пожарно-спасательных бригад.

"Легко пострадал один гражданин, который получил небольшой ожог руки, когда пытался переставить рядом припаркованную машину", - заявил Кереселидзе журналистам.

Пожар вспыхнул в складском помещении, где хранился смешанный товар. Часть товара сгорела.

"Была угроза распространения огня, однако благодаря своевременному реагированию пожар был локализован", - отметил Кереселидзе.

Причина возникновения пожара пока не установлена.