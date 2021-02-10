Пожар в центре Тбилиси ликвидирован: пострадал один человек

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Один человек пострадал в результате пожара, который возник в одном из складских помещений близ торгового центра "Мегалайн" в Тбилиси.
По информации начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям города Отара Кереселидзе, на место происшествия оперативно прибыли семь пожарно-спасательных бригад.
"Легко пострадал один гражданин, который получил небольшой ожог руки, когда пытался переставить рядом припаркованную машину", - заявил Кереселидзе журналистам.
Пожар вспыхнул в складском помещении, где хранился смешанный товар. Часть товара сгорела.
"Была угроза распространения огня, однако благодаря своевременному реагированию пожар был локализован", - отметил Кереселидзе.
Причина возникновения пожара пока не установлена.