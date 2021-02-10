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Полицейская лента на месте ЧП

В Аджарии нашли тело 14-летней девочки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1319)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210210/250855219/V-Adzharii-nashli-telo-14-letney-devochki.html

Следователям предстоит выяснить, была ли смерть девочки насильственной - назначена экспертиза

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Девочку 14 лет нашли мертвой в селе Какути Кобулетского района (Аджарская АР), сообщает телеканал Formula TV.

Тело подростка обнаружили ее односельчане. Причина смерти на данном этапе неизвестна, ее установит экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". В грузинской уголовное практике дело по этой статье возбуждают сразу после обнаружения тела, если нет явных признаков насильственной смерти. Позже дело может быть переквалифицировано при появлении новых обстоятельств.

Темы:
Преступность в Грузии (1319)


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