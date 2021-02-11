В жилом доме Тбилиси произошло воспламенение газа – есть пострадавшие

Пострадавшие с ожогами лица и верхней части тела доставлены в ожоговый центр и помещены в реанимационное отделение, по оценкам врачей пациенты в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В одном из жилых домов на улице Аспиндзской в Тбилиси произошло воспламенение газа, сообщает Первый канал.

Телесные повреждения получили два человека, они госпитализированы и помещены в реанимационное отделение ожогового центра. По словам врачей, их состояние стабильно тяжелое. Пострадавшие получили повреждения и ожоги в области лица и верхних конечностей.