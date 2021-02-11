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Скорая помощь 112 - станция скорой медицинской помощи

В жилом доме Тбилиси произошло воспламенение газа – есть пострадавшие

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Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2402)
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Sputnik Грузия
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Пострадавшие с ожогами лица и верхней части тела доставлены в ожоговый центр и помещены в реанимационное отделение, по оценкам врачей пациенты в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В одном из жилых домов на улице Аспиндзской в Тбилиси произошло воспламенение газа, сообщает Первый канал.

Телесные повреждения получили два человека, они госпитализированы и помещены в реанимационное отделение ожогового центра. По словам врачей, их состояние стабильно тяжелое. Пострадавшие получили повреждения и ожоги в области лица и верхних конечностей.

Темы:
Происшествия в Грузии (2402)
Теги:
газ, Тбилиси, Грузия


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